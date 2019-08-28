Россия – Испания: прогноз Александра Аксенова на матч ЧЕ-2019 по волейболу

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на матч группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу 2019 Россия – Испания.



Ставка: победа России со счётом 3:0 за 1.70.



«На самом деле мы понимали, что матч с Германией на групповом этапе будет ключевой игрой. Это основной конкурент для российской сборной. Все подтвердилось. Немки действительно были очень хороши. Наша команда играла нестабильно, какая-то неразбериха была со связующими: то играла Старцева, то Романова.



Наша команда находится в каком-то дисбалансе, и немки сумели этим воспользоваться.

Во-первых, вела со счетом 2:1, во вторых, несмотря на то, что россиянки сумели сравнять счет, сумели показать слаженную игру и на тай-брейке, победила со счетом 3:2. Вот так вот все произошло. С одной стороны, это легкая неожиданность, а с другой — мы понимали, что с Германией будет сложно.



Далее у нас команда Испании, и тут не должно возникнуть проблем. Испанки для нас вообще не соперницы, поэтому, думаю, что будет разгром, да еще и с учетом того, что наши захотят реабилитироваться. Вообще, очень серьезный момент, потому что наша команда показывает, что как только на другой стороне кто-то серьезней, то сразу же возникают трудности, поэтому через такие команды, как Испания, нужно выходить на свой пик. Очень надеемся, что будет легкая победа, и этот пик наша команда обязательно почувствует.



Моя ставка — это счет 3:0 в пользу России и тотал меньше по набранным очкам.На самом деле мы понимали, что матч с Германией на групповом этапе будет ключевой игрой. Это основной конкурент для российской сборной. Все подтвердилось. Немки действительно были очень хороши. Наша команда играла нестабильно, какая-то неразбериха была со связующими: то играла Старцева, то Романова.



Наша команда находится в каком-то дисбалансе, и немки сумели этим воспользоваться.

Во-первых, вела со счетом 2-1, во вторых, несмотря на то, что россиянки сумели сравнять счет 2-2, сумели показать слаженную игру и на тай-брейке, победила со счетом 3-2. Вот так вот все произошло. С одной стороны, это легкая неожиданность, а с другой — мы понимали, что с Германией будет сложно.



Далее у нас команда Испании, и тут не должно возникнуть проблем. Испанки для нас вообще не соперницы, поэтому, думаю, что будет разгром, да еще и с учетом того, что наши захотят реабилитироваться. Вообще, очень серьезный момент, потому что наша команда показывает, что как только на другой стороне кто-то серьезней, то сразу же возникают трудности, поэтому через такие команды, как Испания, нужно выходить на свой пик. Очень надеемся, что будет легкая победа, и этот пик наша команда обязательно почувствует.



Моя ставка — это счет 3:0 в пользу России и тотал меньше по набранным очкам», — сказал Аксенов.



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