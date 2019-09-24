«Барселона» – «Вильярреал»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 6-го тура Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Барселона» – «Вильярреал».



Ставка: победа «Барселоны» минимум в 2 мяча за 1.75.



«Удивительно, но на сегодняшний день «Вильярреал» выше «Барселоны» в турнирной таблице (7-е место против 8-го). После поражения в Гранаде (0:2) только и разговоров, что «Барса» не в порядке.



Это действительно так, в «Барселоне» есть проблемы. Но надо учесть то, что все неудачи в этом сезоне произошли в гостевых матчах. На «Камп Ноу» «Барса» играла дважды и дважды выиграла со счетом 5:2. То есть дома у каталонцев нет проблем с голами.



Так что не стоит ждать повторения сценария матча в Гранаде. Для хозяев это будет важнейший, можно даже сказать, ключевой матч, который они обязаны выиграть – чтобы не отстать от лидеров. И даже крепкий «Вильярреал» вряд ли будет помехой. К тому же вернется



Стоит поставить на победу «Барсы» с разницей как минимум в два мяча, а также на то, что хозяева забьют как минимум по голу в каждом из таймов», — сказал Гратакос.



«Барселона» — «Вильярреал». Прогноз: Месси спасёт Вальверде от отставки Свой дежурный гол «Барселона» пропустит, но атака каталонцев принесёт результат.