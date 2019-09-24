«Монако» — «Ницца»: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги 1

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 7-го тура Лиги 1 сезона-2019/20 «Монако» — «Ницца».



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Нулевая ничья «Монако» в поединке с «Реймсом удивила. Впервые в сезоне команда Жардима не пропустила. Но не потому, что играла дисциплинированно в защите, а потому, что соперник не реализовал уйму моментов. У «Реймса» было достаточно шансов, чтобы победить крупно. То есть монегаски пока не идут на поправку, они продолжают играть с большим количеством ошибок, как бы ни пытался Жардим убедить болельщиков в обратном.



«Ницца» Патрика Виейра весь сезон играет с одним результатом — 2:1: либо побеждает с таким счетом, либо проигрывает. Чаще все-таки побеждает, поэтому и делит второе место с «Анже». Логично, что ставка «обе забьют» в матчах «Ниццы» проходит всегда.



Что касается личных встреч, то на стадионе «Луи II» дважды подряд в матчах «Монако» против «Ниццы» проходил этот вариант ставки: в прошлом сезоне была зафиксирована ничья 1:1, а в позапрошлом — 2:2. Мой прогноз — обе забьют за 1,8», — сказал Керимов.

