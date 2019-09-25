«Химки» — «Рубин»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка России

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Химки» — «Рубин» в 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20.
Ставка: победа «Рубина» с форой (0) за 1.81.
«Игра довольно сложная для прогноза. «Рубин» угодил в определенное пике. Катастрофически он выглядел в игре против «Зенита». С другой стороны, Кубок России — это хорошая возможность для казанской команды — перезагрузиться. Понятно, что соперник другого класса, пусть это и один из лидеров ФНЛ. Просто так «Химки» не захотят отдавать игру.
Но я полагаю, что игроки «Рубина» должны собраться, взять себя в руки. Дальше продолжать так играть — невозможно. Нужно черпать позитивные эмоции. Вполне возможно, что кубковая игра даст их.
Выберу ставку на победу «Рубина» с форой (0) за 1,81. Все-таки команда Премьер-Лиги здесь повыше котируется, хотя и страхуюсь здесь. Все-таки однозначным фаворитом «Рубин» назвать нельзя», — сказал Андронов.
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