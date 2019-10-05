«Уфа» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Уфа» — «Ахмат» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ничья за 3.00.



«Дебютный матч для Шалимова и его тренерского штаба во главе «Ахмата», ну и уже далеко не первый матч для Евсеева.



Думаю, что-то должно измениться в «Ахмате», и может начать у них что-то получаться. Всё-таки состав вполне приличный у грозненцев, бюджет — тоже, по меркам десятки. Мое предположение: команда и Рахимов друг от друга устали. Всё-таки второй раз уже Рахимов приходил в команду. И на этот раз не всё сложилось. Надо отдать должное, что он публично объявил об уходе, без всяких ссор и скандалов. В прямом эфире он сказал, что делает что-то не то. За одно это он достоин уважения.



У «Уфы» в последнее время всё получается. Евсеев сам был защитником и знает, как строить оборону. Самоотверженность у команды поражает, уфимцы бьются.



Здесь, думаю, будет минимум забитых мячей. Искусственное поле — в помощь хозяевам. Но «Ахмат» с новым штабом проигрывать не намерен. Так что поставлю на ничью. Будет здесь либо 0:0, либо 1:1».



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