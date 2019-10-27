ЦСКА — «Динамо»: прогноз Дениса Казанского на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор английского и российского футбола Денис Казанский дал прогноз на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо».



Ставка: ЦСКА забьёт в первом тайме за 1.93.



«Драматичная ситуация сложилась как для одних, так и для других: длиннющая серия без побед. Но у ЦСКА всё усугубляется ещё и европейской кампанией. У динамовцев в прошлом туре появился новый главный тренер. И это сказалось, наверное, на первом тайме. Но во второй половине «Краснодар» был лучше и чуть ближе к победе. Пока Кирилл Новиков работает и там и там, очень сложно понять, что же такое — главный тренер «Динамо», надолго ли он пришёл. Неопределённая ситуация всегда вредит футболистам.

Я бы оттолкнулся в этой игре от ЦСКА. Катастрофическое поражение от «Ференцвароша», надо называть вещи своими именами. И то, что команда сейчас находится в некотором кризисе, — это очевидно. Кризис результата, кризис игры. Есть субъективные и объективные причины для этого. Но в любом случае результат страдает достаточно сильно. Ещё недавно команда была на первом месте.

Я думаю, что в этой встрече ЦСКА, как обычно, довольно резво начнт. Мы привыкли видеть армейцев свежими в первом тайме. Они очень здорово бегут, очень здорово прессингуют. И часто ключом к успешным матчам была как раз игра в первом тайме. Я думаю, что сейчас, после «Ференцвароша», будет абсолютно идеологический момент для Виктора Гончаренко и для футболистов ЦСКА. Поэтому я думаю, что первый тайм они проведут резво и в первом тайме забьют. Оборона Динамо не выглядит сейчас какой-то непроходимой. ТБ (0,5) на ЦСКА в первом тайме — это то, что доедет».



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