«Даллас» — «Вегас»: прогноз на пятый матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на пятый матч серии Кубка Стэнли «Даллас» — «Вегас».

Ставка: обе команды забьют больше 1.5 шайб за 1.55.

Вряд ли «Вегас» мог представить, что, как только начнёт играть с «Далласом» на домашней арене, появятся неприятности. «Голден Найтс» выиграли два гостевых матча и рассчитывали быстро закрыть серию. Но что-то сломалось, и «Старз» одержали две победы на площадке «золотых рыцарей», вернувшись в игру.

В минувшем матче «Даллас» выиграл со счётом 4:2. Автором одной из шайб стал Евгений Дадонов. Для него это результативное действие стало вторым подряд. До этого россиянин отдал голевую передачу. После травмы нападающий восстановился и прибавил. Иван Барбашёв тоже очень полезен для «Вегаса». Он отдавал по результативной передаче в трёх из четырёх встреч серии.

Что ж, нас ждёт ещё один напряжённый и интересный матч. Обе команды демонстрируют рвение в атаке. Они запредельно мотивированы, а установившаяся ничья в серии лишь раззадорит хоккеистов. Наш прогноз будет на то, что оба клуба забросят больше 1.5 шайбы за 1.55. Скромно, но со вкусом. Слишком уж непредсказуемо развивается противостояние.