ЦСКА — «Динамо»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата России

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 14-го тура РПЛ сезона-2019/20 ЦСКА — «Динамо».



Ставка: ТБ 2,5 мяча за 2.15, ничья за 3.48.



«ЦСКА проиграл в Лиге Европы, поэтому очень плохое настроение у «армейской» команды. Понятно, что большие проблемы в еврокубках, но в чемпионате России ЦСКА очки набирает. Правда, уже в двух турах подряд «армейцы» не могут выиграть: проиграли «Ростову» и сыграли вничью с «Уфой».

«Динамо» — принципиальный соперник. Это дерби, даже если команды и их болельщики между собой дружат. Плюс у «Динамо» плачевное турнирное положение. Думаю, будет очень упорная игра, ЦСКА будет нелегко, тем более что это молодая команда, на настроение которой очень влияют результаты, а они в последнее время не очень хорошие.

На мой взгляд, здесь у ЦСКА будут некоторые проблемы. У «Динамо» новый тренер, приятные новые эмоции, поэтому «Динамо» имеет шансы на положительный результат. Мой прогноз – ничья. Это вполне вероятный исход, хотя понятно, что у ЦСКА некоторое преимущество. Если выбирать вторую ставку, которая также реальна, то это тотал больше 2,5. Мне кажется, ЦСКА постарается забить быстрый гол в первом тайме, что эту игру раскроет, и будут еще голы в этом матче».

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