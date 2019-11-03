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«Аталанта» — «Кальяри»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

«Аталанта» — «Кальяри»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии
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Футбольный комментатор, спортивный журналист и главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 12-го тура Серии А сезона-2019/20 «Аталанта» — «Кальяри».

Ставка: ТБ 3,5 мяча за 2.01.

«Аталанта» продолжает в Италии удивлять игрой, голами. «Кальяри» — вообще команда-сенсация, находится наверху таблицы. Это повод ожидать, что на Сардинии может появиться сила. Большая сила, ведь качество футболистов команды довольно высокое.

«Аталанта» думает в первую очередь о матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», он для бергамасков в приоритете: нужно ситуацию в еврокубке исправлять. То есть матч с «Кальяри» «Аталанта» может провести вполсилы.

В общем, думаю, обе команды будут играть в атаку. Поставлю на тотал больше 3,5».

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