Эксперты оценили шансы увольнения Тедеско из «Спартака» до окончания сезона

4 ноября в матче 15-го тура РПЛ «Спартак» на своём поле со счётом 0:1 уступил тульскому «Арсеналу». Единственный мяч забил Евгений Луценко. Для красно-белых данное поражение стало первым под руководством Доменико Тедеско.
Эксперты уже начали приём ставок на отставку немецкого специалиста. Если Доменико Тедеско покинет пост главного тренера «Спартака» в ходе сезона-2019/20, то сыграет ставка за 6.4, что соответствует 14% вероятности. Обратный исход оценивается аналитиками коэффициентом 1.08 (86%).
По итогам первого круга РПЛ красно-белые набрали 18 очков и занимают девятое место. В 16-м туре «Спартак» 9 ноября на «Открытие Арене» примет «Крылья Советов». Встреча начнётся в 19:00 мск.
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