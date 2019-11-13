«Автомобилист» – ХК «Сочи»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – ХК «Сочи».



Ставка: победа «Автомобилиста» минимум в 2 шайбы за 2.70.



«Думаю, «Автомобилист» одержит победу с преимуществом в две шайбы. Хоккеисты не играли в сборной, все злые после перерыва.



У ХК «Сочи» же поменялся тренер. Так что в ближайшем будущем побед, наверное, ждать не стоит, в команде идёт перестройка. Нескольких ключевых игроков сочинцы потеряли. Кажется, двоих уже отдали в другие клубы. Команду покинули ушедший в череповецкую «Северсталь» нападающий Кирилл Капустин, а также вратарь Никита Богданов. Голкипер в своё время перешёл к ним из СКА, но так и не сыграл ни единого матча.



Не смогут одержать победу сочинские хоккеисты, тем более что у них тяжёлая выездная серия. Мы знаем, как хорошо «Автомобилист» выступает в домашних матчах. Подопечные Мартемьянова просто будут рвать и метать. Я не знаю, с каким счётом закончится этот поединок, но «Автомобилист» способен одолеть своего оппонента с преимуществом в две шайбы. Всё у них в команде построено, большинство сейчас отрабатывается. Все будут готовиться, это точно. До плей-офф-то уже примерно 20 игр осталось. Хозяева площадки всё будут делать для победы. Ребята четыре-пять дней отдыхали, не играли. Уверен, что они выйдут на лёд с хорошим боевым настроением.



Может ли как-то повлиять смена тренера на сочинцев, воодушевить их? Не знаю, наверное, нет, это же типичная психология. Пару матчей команда может выиграть, но потом обязательно скатится на тот уровень, на котором была ранее. Не у всех получается держать себя в той же форме, в которой ты находишься, потому что у кого-то игры через день, у кого-то через два.



Думаю, что сочинцы не выдержат того темпа, который предложит им уральская дружина. Они 100% будут играть в большинстве. Да и Коварж сейчас, я думаю, тоже подтянется. Все проблемы у уральцев из-за Коваржа. Он их раньше тащил, команда находилась в пятёрке лучших. А сейчас в коллективе совсем другие эмоции. Коварж за екатеринбуржцев в этом сезоне не выступает так, как в предыдущем. Вспомните его игры. Где-то просматривается расхлябанность, где-то ещё что-то, но, когда он выкладывается на сто процентов, у соперников нет шансов», — сказал Кожевников.



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