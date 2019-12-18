«Барселона» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Реал Мадрид» в 10-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: «Барселона» не проиграет и обе забьют за 1.70.



«Как вы знаете, из-за волнений в столице Каталонии этот матч был перенесён на среду, 18 декабря. Это даже и хорошо, потому что весь мир будет следить за этой игрой и к этому матчу будет приковано внимание. Как вы знаете, месяц назад они вообще должны были играть днём. Сейчас же они сыграют вечером. Это такая прелюдия к матчу «Барселона» — «Реал».



Я бы мог здесь растекаться мыслями о состоянии команд, кто как играет, но мне кажется, что к «класико» это не имеет никакого отношения. Это всегда какая-то отдельная история. Можно вспомнить, что «Барселона» «Реалу» давно не проигрывает, что «Барселона» дома и на выезде — это две разные команды. «Реал» вроде бы на ходу, но в последнем матче отскочил благодаря Куртуа и удачному отскоку к Бензема.



Если бы букмекеры давали какую-то комбинированную ставку, что-то типа «в матче будет использована больше двух раз система VAR», то я бы вам её порекомендовал. Может быть, можно поискать такой вариант. Он был бы интересным, потому что в «класико» арбитры любят перестраховаться и лишний раз сбегать и посмотреть телевизор.



Что касается непосредственно прогноза на этот матч, то тут я теряюсь, честно говоря. Можно было бы предложить банальный вариант «обе забьют» за коэффициент 1,40, но это не очень интересно. Если добавить и ТБ (2,5), то тоже не слишком привлекательно. А вот если рассмотреть комбинированный вариант «кто-то не проиграет или победит и обе забьют» — это уже интереснее.



«Барса» дома мощнее, сильнее, плюс Месси в большей степени отдыхал в Сан-Себастьяне, наверное, копил силёнки к матчу с «Реалом». Сложный выбор, но я бы предложил сыграть комбинированные «обе забьют» и «Барселона» не проиграет» за 1,70. Это хороший вариант», — сказал Генич.



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