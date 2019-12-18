«Барселона» — «Реал Мадрид»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Примеры

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 10-го тура Примеры сезона-2019/20 «Барселона» — «Реал Мадрид».



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.12.



«Всю осень мы ждали игру «Барса» — «Реал Мадрид». Этот матч переносили по разным причинам: политика, Каталония, всё смешалось. Сейчас речь только о футболе. Понятно, что это будет принципиальное противостояние, не только из-за футбола, но и из-за общества в Испании.



Мне кажется, этот матч ждёт не только вся страна, но и весь мир. Думаю, что шансы команд равны. Мы хвалим «Барсу» и восхищаемся Лионелем Месси, но «Реал» сейчас тоже прибавляет. «Реал» — команда разнообразная, которая имеет шансы забить в этой встрече. Вполне может забить, как и «Барселона».



В этой игре я бы ставил на тотал, тотал больше 3,5 мяча. Жду яркого и агрессивного футбола. «Барса» постарается развить свой успех, поэтому я рискую и беру тотал больше 3,5 мяча. Если играть скромнее, то можно остановиться только на «обе забьют». Тоже вероятная ставка для этого противостояния», — сказал Арустамян.



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