«Барселона» — «Реал Мадрид»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 18 декабря, в перенесённом матче 10-го тура Примеры сыграют «Барселона» и «Реал Мадрид». Встреча начнётся в 22:00 мск.



В предстоящем поединке букмекеры считают явным фаворитом хозяев, с чем мы полностью согласны. С коэффициентом 2.55 можно сделать ставку на победу «Барселоны» в первом тайме и во всём матче. «Реал» обладает мастерами высочайшего уровня, но в пользу каталонцев говорит слишком много факторов.



За шесть последних матчах в Примере с «Барселоной» у «Реала» четыре поражения и две ничьих с разницей мячей 6:15. В прошлом сезоне каталонцы выиграли 5:1 и 1:0 в чемпионате Испании (в обоих случаях ведя в счёте уже к перерыву), а также 1:1 и 3:0 в Кубке Короля. Помимо личных встреч у команды Эрнесто Вальверде есть и другие преимущества.



«Барселона» начала матч в Сан-Себастьяне в субботу в 18:00 мск, а стартовый свисток во встрече «Валенсия» — «Реал» прозвучал в 23:00 мск в воскресенье. «Эль класико» состоится в среду, и у «сливочных» практически нет времени на восстановление. После тяжелейшего выезда на «Месталью» коллективу Зинедина Зидана приходится снова играть в гостях.



Из игроков обоймы у «Барселоны» травмированы лишь Дембеле и Артур. «Реалу» придётся обойтись без Азара, Васкеса, Марсело, Асенсио и Хамеса. Коллектив Зинедина Зидана становится ещё больше зависим от Бензема. В топ-30 лучших бомбардиров Примеры есть лишь один футболист «сливочных», проблемы с атакой очевидны.



У каталонцев преимущество своего поля, лишний день отдыха, больше звёзд и лучший футболист мира. «Реал» может рассчитывать только на контратаки и запредельный настрой. Однако у «Барселоны» также не возникнет проблем с мотивацией. Месси и компания не станут долго раскачиваться и постараются организовать стартовый штурм. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!

«Барселона» — «Реал». Прогноз: Месси и Суарес сделают результат за 45 минут «Реал» не может победить «Барселону» в Примере с сезона-2016/17. Каталонцы снова переиграют Мадрид.