«Барселона» — «Реал». Прогноз: Месси и Суарес сделают результат за 45 минут

18 декабря на стадионе «Камп Ноу» в центральном матче 17-го тура испанской Примеры «Барселона» примет мадридский «Реал». Встреча начнётся в 22:00 мск. Прямую трансляцию «эль класико» можно будет посмотреть по «Матв ТВ». Эксперты считают каталонцев фаворитом. Сделать ставку на Лионеля Месси и компанию в букмекерских конторах можно за 1.75. Победа команды Зинедина Зидана оценивается аналитиками коэффициентом 4.46.

Прогноз матча «Барселона» — «Реал Мадрид» (18.12.2019)

«Барселона» и «Реал» перед «эль класико» допустили осечки в матчах Примеры. Каталонцы на выезде сыграли 2:2 с клубом «Реал Сосьедад», а «сливочные» в гостях спаслись в добавленное время против «Валенсии». Табло на «Месталье» зафиксировало 1:1.



У «Барселоны» и «Реала» по 35 очков после 16 матчей во внутреннем первенстве. Каталонцы располагаются выше в турнирной таблице из-за лучшей разницы мячей. Команда Эрнесто Вальверде забила на десять мячей больше «сливочных», что неудивительно, учитывая фактор Лионеля Месси. Впрочем, у мадридцев гораздо меньше проблем в обороне.

В предстоящем поединке букмекеры считают явным фаворитом хозяев, с чем мы полностью согласны. С коэффициентом 2.55 можно сделать ставку на победу «Барселоны» в первом тайме и во всём матче. «Реал» обладает мастерами высочайшего уровня, но в пользу каталонцев говорит слишком много факторов.



За шесть последних матчах в Примере с «Барселоной» у «Реала» четыре поражения и две ничьих с разницей мячей 6:15. В прошлом сезоне каталонцы выиграли 5:1 и 1:0 в чемпионате Испании (в обоих случаях ведя в счёте уже к перерыву), а также 1:1 и 3:0 в Кубке Короля. Кроме личных встреч у команды Эрнесто Вальверде есть и другие преимущества.



«Барселона» начала матч в Сан-Себастьяне в субботу в 18:00 мск, а стартовый свисток во встрече «Валенсия» — «Реал» прозвучал в 23:00 мск в воскресенье. «Эль класико» состоится в среду, и у «сливочных» практически нет времени на восстановление. После тяжелейшего выезда на «Месталью» коллективу Зинедина Зидана приходится снова играть в гостях.



Из игроков обоймы у «Барселоны» травмированы лишь Дембеле и Артур. «Реалу» придётся обойтись без Азара, Васкеса, Марсело, Асенсио и Хамеса. Коллектив Зинедина Зидана становится ещё больше зависит от Бензема. В топ-30 лучших бомбардиров Примеры есть лишь один футболист «сливочных», проблемы с атакой очевидны.



В распоряжении Эрнесто Вальверде куда более талантливые и мастеровитые форварды. «Реал» выступит на «Камп Ноу» без нескольких качественных фланговых исполнителей, что гарантирует гостям серьёзные проблемы. Зидан практически наверняка сделает ставку на старую гвардию, вот только «Барселона» дома ещё ни разу не теряла очка в нынешнем сезоне Примеры.



У каталонцев преимущество своего поля, лишний день отдыха, больше звёзд и лучший футболист мира. «Реал» может рассчитывать только на контратаки и запредельный настрой. Однако у «Барселоны» также не возникнет проблем с мотивацией. Месси и компания не станут долго раскачиваться и постараются организовать стартовый штурм.

Ставка на матч «Барселона» — «Реал Мадрид»

«Барселона» дома не теряет очки во внутреннем первенстве. У «Реала» несколько травмированных, на день меньше отдыха и второй выездной поединок подряд. В прошлом сезоне каталонцы дважды одолели «сливочных», ведя в счёте уже к перерыву. С коэффициентом 2.55 мы поставим на победу Месси и компании в первом тайме и в матче.



Ставка: победа «Барселоны» в первом тайме и в матче с коэффициентом 2.55.

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