«Барселона» — «Реал Мадрид»: прогноз Егора Титова на встречу Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Реал Мадрид» в 10-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: Бензема забьёт за 2.53.



«Обе команды не сумели выиграть в выходные. «Реал» по делу, спасся только в концовке. В матче «Барселоны» снова есть вопросы к VAR. Удивляют некоторые решения судей вместе с VAR. Вроде бы есть все возможности рассмотреть всё в точности, но всё равно многого не замечают.



Ставил на гол Бензема с «Валенсией», и он свой шанс реализовал на последней компенсированной минуте. Не подвёл.



Когда «Барса» играет на «Камп Ноу», то многие соперники сразу руки поднимают, и тогда у каталонцев проблем нет. Они играют, подавляя соперника владением. Но при этом всё равно две-три атаки за тайм у соперников есть, которые могут заканчиваться голами.



Нет сейчас в составе «Реала» Роналду, который был палачом на «Камп Ноу», постоянно забивал. И «Реал» тогда сопротивлялся. А сейчас меня удивило, что «Валенсия» первые 20-25 минут играла в конкретный автобус. «Реал» даже стал «Барселоной». Но сейчас игра будет другой. «Реал» не самоубийца, чтобы сразу играть в открытый футбол с «Барсой». Будут мадридцы отходить к своим воротам, а потом выбегать. Качество футболистов может позволить использовать контратаки.



Важен фактор первого гола. Если «Барселона» забьёт первой, то всё может плохо закончиться для «Реала».



У «Реала» сейчас, как мне кажется, главная надежда на Бензема. Бэйл в непонятном состоянии, Азар не играет. Бензема забивает почти в каждой игре. Я был бы совсем уж уверен, что он забьёт и здесь, если бы ему давали бить пенальти. Но Рамос своего права не отдаст. Но всё равно «Барселона» в обороне не так хороша и надёжна, ошибок много. Думаю, у Бензема снова шансы будут, и даже не один-два за матч, поэтому беру гол француза», — сказал Титов.



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