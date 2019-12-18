«Барселона» — «Реал»: прогноз Дмитрия Шнякина на «эль класико»

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Реал».
Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.75.
«Во-первых, я соглашусь с теми коллегами, которые говорят, что лучше этот матч провести сейчас с чисто футбольной точки зрения. Сейчас и «Реал» набрал, и «Барселона» в общекомандном смысле выглядит, как мне кажется, интересней, чем в начале сезона. Месси в очень даже хорошей форме. Некоторые лидеры получили возможность отдохнуть. Суперплотного графика нет, в последнем туре Лиги чемпионов незачем было играть основой.
В хорошем состоянии и «Барса», и «Реал». Но! «Барса» дома играет в агрессивном и доминирующем стиле. Думаю, «Барселона» будет играть первым номером, будет играть с мячом. Есть такое ощущение, что без мяча «Реал» выглядит неидеально. Это подтвердила игра в Валенсии, закончившаяся вничью 1:1.
Очень невысокий коэффициент на то, что обе команды забьют. Смотрю, что другие коллеги-прогнозисты уже по автомату предрекают, что обе команды забьют. Я, наверное, к ним присоединюсь. За последние 11 матчей «Реал» только один раз ушёл с поля без гола. В остальном — хорошая результативность, Бензема в отличной форме, молодой Родриго временами блещет.
Давайте добавим ещё что-нибудь интересное, комбинированное. Предложу сыграть победу «Барселоны» + обе забьют с коэффициентом 2.75. Ключевой матч, режим бога Месси включает, когда нужно. Почему бы не сделать это в «эль класико»? Так что здесь «Барселона» — очевидный фаворит, а «Реал» пока что в гранд-матче не может действовать с позиции силы», — сказал Шнякин.
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