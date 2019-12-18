«Барселона» — «Реал Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 10-го тура Примеры сезона-2019/20 «Барселона» — «Реал Мадрид».



Ставка: пенальти в матче за 2.75.



«Предлагаю отталкиваться от скандальной фигуры арбитра Эрнандеса Эрнандеса, который неожиданно получил назначение на этот матч. Эрнандес Эрнандес долго время считался промадридским судьёй, который помогает «Реалу». Помогает постоянным засуживанием «Барселоны». То количество пенальти, которые назначал Эрнандес Эрнандес в ворота «Барселоны», не поддаётся никакому подсчёту.



Неожиданно судья переобулся и начал удалять игроков «Реала». За последние 3-4 сезона я помню минимум пять случаев, когда Эрнандес удалял игроков «Реала», иногда в очень скандальных ситуациях. Такое количество удалений для «Реала», который мало времени проводит в обороне и не очень грубо играет, не как какой-нибудь «Хетафе», это, конечно же, перебор.



Очень скандальное судейство, и фигура арбитра тут в центре внимания. В предыдущем туре были скандалы и в матче «Реала», и в игре «Барселоны». Обе команды, кстати, потеряли очки, сохранили равенство. По-прежнему продолжают делить первое место в турнирной таблице. Скандал в матче «Барселоны» был очевидным. На последней минуте Жерара Пике сильно держали за футболку и не дали пробить по воротам. Судья даже не стал смотреть VAR. Хотя в первом тайме тот же арбитр назначил пенальти в ворота «Барселоны» за куда меньший захват за футболку.



Скандал был и на последних минутах матча «Валенсия» — «Реал Мадрид». Угловой, с которого Куртуа героически помог своей команде сравнять счёт, произошёл после того, как истекло компенсированное время. Более того, сам угловой был назначен после компенсированного времени. Этот факт стал причиной больших дискуссий на испанском телевидении. Долго эксперты обсуждали, нормально или нет назначать угловой после истечения компенсированного времени. Мне кажется, что это нормально. В компенсированном времени тоже может быть компенсированное время, были задержки и другие ситуации.



Возвращаясь к фигуре главного арбитра, предлагаю отталкиваться от его неоднозначного судейства. Раз он очень часто ставит пенальти в ворота «Барселоны», то почему бы нам не сделать ставку на то, что в игре будет пенальти. Коэффициент приличный. Будет ли он забит или нет — это не важно. Можно пойти дальше и поставить на голы штатных пенальтистов. На гол Месси слишком низкий коэффициент, и не факт, что эта ставка себя оправдает. Но в целом, конечно, кэф на гол Месси очень низкий, слишком много он всем забивает.



На гол Рамоса коэффициент высокий — 5,50. Можно об этой ставке и подумать, но мне больше нравится ставка на то, что будет пенальти вообще. Он то может быть отражен Тер Штегеном или Куртуа. Но мне кажется, что пенальти, скорее всего, будет назначен в ворота «Реала», несмотря на личную статистику главного судьи. «Барса» будет проводить больше времени в атаке, но в целом не хочу концентрировать внимание на том, кому будет назначен пенальти.



Вторая ставка — будет удаление. Эрнандес Эрнандес ненавидит Жорди Альбу. Он постоянно показывает этому латералю жёлтые и красные карточки. Там есть обоюдная неприязнь. Альба является главным кандидатом на удаление. Серхио Рамос — кандидат со стороны «Реала». Он вообще рекордсмен клуба по количеству красных карточек. Он ещё и рекордсмен Примеры по количеству удалений. В зоне риска эти два футболиста, но в целом кто угодно может получить красную карточку. Это «класико», битва лидеров. Нервы у всех напряжены. Думаю, что будет жёсткий футбол, скандальные фолы, судейство.



Будет ли судья объективен или же субъективен в какую-то из сторон, в любом случае вероятность получения красной карточки, как и пенальти, достаточно велика.



Что касается исхода матча. Самый вероятный исход — это победа «Барселоны». Каталонцы играют дома, имели больше времени на подготовку на сутки. Более того, «Барса» никуда не летает. Она как вернулась из Сан-Себастьяна, а «Реал» ещё не провёл свой матч, так всё время и находилась в родном городе. «Реал» из Валенсии вернулся в Мадрид. Потом полетит в Барселону. Много перелётов, а главное, что на сутки меньше было подготовки к матчу с «Барсой». Игра на «Месталье» была очень тяжёлой. Пришлось до 96-й минуты бороться и отдавать все силы борьбе.



Кроме того, у «Барсы» нет травмированных, нет дисквалифицированных, а у «Реала» всё же ситуация хуже. Да и в целом в нынешнем сезоне «Барса» всё же убедительней, чем «Реал». Прошли уже те годы, когда эти клубы были сильнейшими в мире и в Европе. Их битвы во времена Моуринью и Гвардиолы были эталонными сражениями. Сейчас команды уже не настолько сильны, но «Барса» всё же более близка к своему прошлому состоянию. «Барселона» в этом году выглядит лучше «Реала», но на порядок хуже, когда ею руководил Гвардиола или Виланова», — сказал Вишневский.

«Барселона» — «Реал». Прогноз: Месси и Суарес сделают результат за 45 минут «Реал» не может победить «Барселону» в Примере с сезона-2016/17. Каталонцы снова переиграют Мадрид.