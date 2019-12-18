«Барселона» – «Реал Мадрид»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Примеры

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» – «Реал Мадрид».



Ставка: победа «Барселоны» за 1.75.



«Я думаю, что «Барселона» является фаворитом приближающегося «эль класико». Вальверде в игре Лиги чемпионов с «Интером» дал отдохнуть многим своим лидерам. Думаю, что и во встрече ближайшего тура чемпионата Испании кто-то из основы может оказаться на скамейке запасных. Конечно, «Барселона» пока не набрала свою оптимальную игровую форму, однако футбол, демонстрируемый каталонцами, с каждым матчем становится всё более уверенным.



Пока никак не может найти свою игру Антуан Гризман. В «Атлетико» он был лидером, уровень его футбола был очень высок. В новом клубе француз пока далёк от своих оптимальных кондиций. А вот Лионель Месси набрал отличную форму и приносит команде огромную пользу.



Что касается «Реала», то пока мадридцы не показывают уверенной игры в каждом матче. Новички команды, которых клуб приобрёл в это межсезонье, не приносят той пользы, на которую рассчитывали руководство и тренеры «Реала». Это особенно касается Эдена Азара, который ещё далёк от того уровня футбола, который он демонстрировал в «Челси». Мадридцы пока идут вровень с «Барселоной», но думаю, что это ненадолго.



Поэтому я считаю явным фаворитом этого поединка «Барселону», которая в последнее время очень удачно играет очные встречи с «Реалом». Она будет проводить этот матч дома, да и на сегодняшний момент просто выдает футбол более высокого качества», — сказал Непомнящий.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Барселона» — «Реал». Прогноз: Месси и Суарес сделают результат за 45 минут «Реал» не может победить «Барселону» в Примере с сезона-2016/17. Каталонцы снова переиграют Мадрид.