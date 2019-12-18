«Барселона» – «Реал Мадрид»: прогноз Евгения Ловчева на матч Примеры

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» – «Реал».



Ставка: победа «Барселоны» в 2 мяча за 5.50.



«Матч должен был состояться в совершенно другое время. Но мы помним политические дела, которые проходили в Барселоне. Сейчас всё немного успокоилось. Поэтому игра будет 18 декабря.



Думаю, что «Барселона» победит, что обе забьют и что «Барселона» победит в два мяча.



Дело в том, что «Барса» – забивная команда. А у «Реала» не такая сильная оборона, чтобы играть на ноль (как «Атлетико» или «Ювентус» играют). При этом «Барса» на своём поле. Понятно, что какое-то преимущество у сине-гранатовых будет.



При этом не сомневаюсь, что игра будет яркой, игра будет нервозной обязательно (не забываем о политике). Но при этом думаю, что будет именно такой результат», — сказал Ловчев.



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