«Барселона» — «Реал Мадрид»: прогноз Виктора Гусева на игру Примеры

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Реал Мадрид».



Ставка: победа «Барселоны» за 1.78.



«Вы, наверное, знаете, что эта игра 10-го тура должна была состояться гораздо раньше, но была перенесена на 18 декабря. Игра состоится в Барселоне. Если немного поехидничать, то впору было бы делать ставку на то, что матч будет прерван и прекращён. Но давайте говорить о футболе.



Как обычно, обсудим общее соотношение, ведь это интересно. За историю встреч этих команд 115 побед одержала «Барселона», 99 — «Реал», а 61 игра закончились ничьей. Продолжая статистическую часть своего прогноза, отмечу последнюю победу «Реала»: последний раз он выиграл у «Барселоны» в 2017 году. Там было две победы в Суперкубке — 3:1 и 2:0. Если брать последнюю игру в Примере — в марте «Барса» выиграла 1:0 в гостях, Ракитич тогда забил гол. До этого в Кубке Испании «Барселона» на своём поле сыграла с «Реалом» 1:1, но в Мадриде была победа «Барселоны» 3:0. Вот такое соотношение сил.



Что касается непосредственно этого чемпионата: идут нога в ногу. По 35 очков у команд. Последние матчи сыграли вничью: «Барселона» не смогла переиграть «Реал Сосьедад» — 2:2, а «Реал» сравнял счёт на последних секундах в матче с «Валенсией» — 1:1. Надо сказать, что дома «Барселона» вничью не играет. Последние шесть туров у «Реала» было четыре победы и две ничьи, а у «Барселоны четыре победы, ничья и поражение. Очень близкая и довольно сложная ситуация.



Я буду подводить к тому, что, наверное, отдам предпочтение „Барселоне“. У „Барселоны“ особо нет никаких потерь. Гризманн уже вписался, на мой взгляд. Месси и Суарес очень боеспособные.



А вот у „Реала“ сложности: нет Азара, травмирован Марсело. Какая-то непонятная ситуация с этими игроками. Да, Бензема забивает в каждом матче, он как раз спас матч с „Валенсией“, о котором я говорил.



Здесь ясно, что преимущество на стороне „Барселоны“. Пусть это было давно, но меня впечатлила победа „Барсы“ над „Интером“ в Лиге чемпионов.



У „Реала“ хорошая защита. Наверное, не будет крупного поражения, я почти в этом уверен. Как мне кажется, много мячей в этом матче забито не будет. Давайте оглашу мой окончательный прогноз после рассуждений. В «эль класико» победит «Барселона», — сказал Гусев.

«Барселона» — «Реал». Прогноз: Месси и Суарес сделают результат за 45 минут «Реал» не может победить «Барселону» в Примере с сезона-2016/17. Каталонцы снова переиграют Мадрид.