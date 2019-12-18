МЧМ по хоккею—2020: где и когда пройдёт, какие ставки и прогнозы

26 декабря в Чехии стартует 44-й молодёжный чемпионат мира по хоккею. Турнир пройдёт с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года в городах Острава и Тршинец.



На предварительном этапе 10 команд разделены на две группы, по четыре лучших пройдут в плей-офф. Сборная России — в числе фаворитов турнира. Поставить на победу команды Валерия Брагина можно с коэффициентом 4.00. Выше эксперты оценили лишь вероятность победы сборной Канады (3.00).



Кроме того в числе фаворитов предстоящего турнира команды США (коэффициент 5.00), Финляндии (6.00), Швеции (7.00) и Чехии (10.00). Также в МЧМ-2020 примут участие сборные Швейцарии (50.00), Словакии (100.00), Германии (500.00) и Казахстана (650.00).



Россияне на первом этапе сыграют в группе B с командами Канады, США, Чехии и Германии.