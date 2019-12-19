Биатлон, Кубок мира. Прогноз Ольги Зайцевой на мужскую спринтерскую гонку в Анси

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на мужской спринт, который пройдет в рамках этапа Кубка мира в Анси



Ставка: победит Йоханнес Бе за 1.75.



«Этап Кубка мира, который пройдет в Анси, будет открывать мужской спринт. У мужчин лидеры видны, они не меняются. Мой прогноз такой, что победит Йоханес Бе. Он сейчас хорошо готов — стреляет хорошо и быстро бежит. В январе он будет отдыхать, поэтому сейчас работает на максимуме.



Мартен Фуркад хочет вернуться на свои позиции, но у него не получается. Предполагаю, что он готовится к более серьезным стартам чемпионата мира, поэтому эти гонки для него идут как тренировочные. Он сильно себя не расходует. Предлагаю обратить внимание на его коллегу из Франции Симона Дестье. Одного из самых быстрых во Франции и явно второго номера в сборной. На спринте в Анси, я предполагаю, он займет с 1-го по 6-е места.



Также предлагаю обратить внимание на наших спортсменов. Они были стабильны по результатам спринта и в Хохфильцене и в Эстерсунде. Логинов был 3-м и 4-м. Елисеев был 4-м и 3-м. И в Анси они могут оказаться на этих позициях.



Хочу сделать прогноз и на Бенедикта Долля из Германии. Также является одним из быстрейших спортсменов в команде. Немного хромает стрельба, но в целом немцы набирают форму. Это показала эстафета и пасьют в Хохфильцене. Они стабильно приближаются к первым позициям. Долль должен попасть в первую шестерку», — сказала Зайцева.



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