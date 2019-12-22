«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Рината Билялетдинова на матч чемпионата Англии

Известный российский футболист и тренер Ринат Билялетдинов дал прогноз на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» в 18-м туре АПЛ сезона-2019/20.
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.40.
«Тоттенхэм» возглавляет Моуринью, и он будет играть против своей бывшей команды. Первая любовь, скажем так. Это, наверное, год 2004-й, примерно тот период. Сейчас «Тоттенхэм» находится на подъёме, чего нельзя сказать о «Челси». Плюс психологический момент. Тонкая игра на этих душевных струнах.
Я думаю, «Тоттенхэм» будет настроен и выиграет. Именно за счёт, казалось бы, такой нефутбольной, но очень важной составляющей части, как настрой. В Англии все настраиваются, но именно этот особый привкус сумеет Моуринью добавить своей команде. Поэтому «Тоттенхэм» выиграет у «Челси».
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