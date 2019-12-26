Чехия U20 — Россия U20: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2020 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодежного чемпионата мира 2020 Чехия U20 — Россия U20.



Ставка: ничья за 5.30, итоговая победа Чехии за 3.00.



«Скажу сразу: в нынешнюю молодёжную сборную России я не верю. Верю в тренерское величие Валерия Брагина, но наш молодёжный хоккей сейчас находится в такой глубокой… месте, что и могущества Брагина недостаточно. В данный момент интересно выглядит поколение 17-летних, но оно начнёт зажигать на МЧМ через год-другой. А пока сплошная безнадёга и уныние.



У сборной России далеко не самый удачный календарь в регулярной части турнира. Не самый плохой, но и не лучший. Проблема заключается в том, что сборная России в начале чемпионата и в его конце – это две большие разницы. При любом результате канадской серии, при любом количестве контрольных и товарищеских матчей в начале каждого МЧМ сборная России представляет собой некую аморфную субстанцию, которая в крепких руках Брагина начинает походить на команду ближе к концу регулярном части МЧМ. К плей-офф в ней появляются стержни, выковывается характер.

Поэтому для сборной России лучше начинать турнир с самых сильных соперников. Чтобы сразу напихали по самое «не балуй», чтобы не оставалось никаких иллюзий. А мы начинаем МЧМ с чехами, у которых с молодёжным хоккеем ещё хуже, чем у нас. Но при этом сборная России эпохи старта МЧМ вполне съедобна даже для них. Дальше, конечно, мы насобираем все синяки и шишки от канадцев и американцев. И, вполне возможно, дальнейшая судьба россиян будет зависеть от матча с немцами, потому что победитель этого матча пойдёт в плей-офф, а проигравший, вполне возможно, пойдёт на мороз, то есть дивизионом ниже.



Так что нам ждать от матча с чехами? Мучений, страданий, тоски. А ещё вагона и маленькой тележки нереализованных моментов и бессмысленной игры в численном большинстве. А что вы хотели? Молодёжный хоккей, как и русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Поэтому в основное время будет ничья, а потом мы проиграем».



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