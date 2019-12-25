Чехия — Россия. Прогноз: Брагин испытает большие трудности на старте МЧМ-2020

26 декабря в матче первого тура группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная Чехии в Остраве сыграет с Россией. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Валерия Брагина в основное время можно с коэффициентом 1.53.

Анализ матча Чехия U20 — Россия U20 (26.12.2019)

Новый год всё ближе, а самый искренний хоккейный турнир уже давно стал обязательным атрибутом долгих зимних праздников. От сборной России ждут медалей, но это не просто дань традициям. Валерий Брагин несколько раз прыгал выше головы, вот только теперь подбор игроков действительно солидный.



В распоряжении тренерского штаба сразу три играющих звена. Каждое из них в предыдущие годы (ну, по крайней мере в некоторые из них) вполне могло бы считаться первым. Количество индивидуально сильных хоккеистов впрямь впечатляет, столь ровного и глубокого состава у Брагина не было давно.



Особенно приятно, что данные слова касаются и линии обороны, которая традиционно вызывает сомнения в любых сборных России — от юношеских до главной. Но только не в этот раз. Подбор защитников тоже более чем крепкий, вариантов достаточно, и дыр в составе не видно. В заявку не попали несколько хороших исполнителей вроде форварда Родиона Амирова из “Салавата”.



Контрольные матчи россияне провели уверенно, по очереди разделав Казахстан (5:0) и Словакию (9:1). Все звенья вдоволь покуражились, моментов у соперников было немного, а большинство подтвердило наличие высокого потенциала. Но тут нужно делать скидку на уровень соперника — эти команды наряду с Германией идут главными претендентами на вылет из элиты.



Строго говоря, сборной России не повезло с расписанием. Начинать матчем против хозяина турнира всегда неприятно. Чехия уступает в классе и индивидуальном таланте, с такими соперниками лучше встречаться по ходу турнира, когда ритм пойман, а связки начинают проявляться.



На старте МЧМ эмоций всегда больше, чем сыгранности и расчёта, а потому разница в классе наверняка будет частично нивелирована. Тут надо бы добавить, что дебютные встречи подопечные Валерия Брагина в последние годы проводили далеко не лучшим образом. На МЧМ-2017 и 2018 были поражения (3:5 от Канады и 4:5 от Чехии), на МЧМ-2019 — натужная победа над скромной Данией (4:0, вплоть до 54-й минуты было 2:0).



Если копнуть чуть глубже, на МЧМ-2016 команда стартовала с победы по буллитам над Чехией (2:1 Б), а годом ранее еле-еле дожала всё тех же датчан (3:2 Б). Словом, брать большие форы и ожидать разгромной победы фаворита не стоит. Скорее всего, россияне будут добирать уже по ходу турнира, а на старте их ждёт настоящая проверка.

Думаем, встреча получится близкой и докатится до концовки, где индивидуальное мастерство россиян перевесит поддержку трибун. Вполне возможно, что это случится уже за пределами основного времени. Возьмём две ставки — тотал больше 6,5 шайбы за 2.02, а также 1Х после двух периодов за 2.30.

Ставки на матч Чехия — Россия

Сборная России традиционно тяжело вкатывается в МЧМ, а тут сразу же выпало играть с хозяином турнира. Скорее всего, подопечных Валерия Брагина ждёт натуральное испытание. На наш взгляд, встреча получится упорной, но за счёт преимущества в индивидуальном таланте россияне вырвут победу.



Ставка №1: тотал больше 6,5 шайбы за 2.02.



Ставка №2: Чехия не проиграет после двух периодов за 2.30.