«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз Георгия Черданцева на матч АПЛ 26 декабря

Футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Лестер» — «Ливерпуль».
Ставка: ТМ 3,5 мяча за 1.49.
«Обе команды хороши в этом сезоне. «Лестер» почти выстоял против «Манчестер Сити», и, если бы в каких-то моментах повезло и в других судья не был бы так решителен в пользу хозяев, «Лестер» вполне мог бы взять там очки. Как уже было отмечено в прогнозе на тот матч, для Роджерса, конечно, матч с «Ливерпулем» — особенный матч. Поэтому на результат я бы тут не стал играть: игра на три результата, что называется.
А вот много забитых мячей я бы не ждал. На месте «Ливерпуля» после дальнего перелёта и участия в клубном чемпионате мира на этом выезде я бы экономно играл на ничью, так как потом подряд три домашних матча».
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