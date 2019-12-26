«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз Георгия Черданцева на матч АПЛ 26 декабря

Футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Лестер» — «Ливерпуль».



Ставка: ТМ 3,5 мяча за 1.49.



«Обе команды хороши в этом сезоне. «Лестер» почти выстоял против «Манчестер Сити», и, если бы в каких-то моментах повезло и в других судья не был бы так решителен в пользу хозяев, «Лестер» вполне мог бы взять там очки. Как уже было отмечено в прогнозе на тот матч, для Роджерса, конечно, матч с «Ливерпулем» — особенный матч. Поэтому на результат я бы тут не стал играть: игра на три результата, что называется.

А вот много забитых мячей я бы не ждал. На месте «Ливерпуля» после дальнего перелёта и участия в клубном чемпионате мира на этом выезде я бы экономно играл на ничью, так как потом подряд три домашних матча».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.