Чехия — Россия: во сколько начало, ставки на счёт матча МЧМ-2020 по хоккею

26 декабря в Чехии стартует чемпионат мира по хоккею среди молодёжных команд. Сборная России откроет программу турнира матчем с командой Чехии. Встреча начнётся в 17:00 мск и будет показана на телеканале «Матч ТВ».
По оценке аналитиков, россияне — фавориты предстоящей встречи. Поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 59% вероятности. Шансы Чехии эксперты оценили коэффициентом 5.30 (18%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 4.30 (23%).
Шансы сборной России победить с учётом овертайма и серии буллитов эксперты оценили коэффициентом 1.40 (68%). Поставить на победу Чехии можно за 3.00 (32%).
Наиболее вероятный счёт — ничья 3:3 (11.0) и 2:2 (11.5). Следом идёт победа россиян со счётом 4:2 (12.0).
Помимо сборных России и Чехии в группе А также выступят сборные Канады, США и Германии.
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