«Арсенал» – «Лидс»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Англии 6 января

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го раунда Кубка Англии сезона-2019/2020 «Арсенал» – «Лидс».



Ставка: обе забьют за 1.75, победа «Арсенала» за 1.55, ТБ 2,5 мяча за 1.60.



«Арсенал» в Кубке Англии играет относительно неплохо. «Лидс» наоборот играет в этом турнире все хуже и хуже. При этом матчи между соперниками получаются упорными.



Я предлагаю сделать ставку «обе команды забьют». Также я ожидаю победу «Арсенала» — здесь, на удивление, высокий коэффициент: больше 1,5, пусть и ниже 2. Ну и соответственно игра окажется верховой, если обе забьют и «канониры» выиграют», — сказал Казаков.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.