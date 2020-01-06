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«Арсенал» – «Лидс»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Англии 6 января

«Арсенал» – «Лидс»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Англии 6 января
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го раунда Кубка Англии сезона-2019/2020 «Арсенал» – «Лидс».

Ставка: обе забьют за 1.75, победа «Арсенала» за 1.55, ТБ 2,5 мяча за 1.60.

«Арсенал» в Кубке Англии играет относительно неплохо. «Лидс» наоборот играет в этом турнире все хуже и хуже. При этом матчи между соперниками получаются упорными.

Я предлагаю сделать ставку «обе команды забьют». Также я ожидаю победу «Арсенала» — здесь, на удивление, высокий коэффициент: больше 1,5, пусть и ниже 2. Ну и соответственно игра окажется верховой, если обе забьют и «канониры» выиграют», — сказал Казаков.

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