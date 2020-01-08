«Валенсия» — «Реал Мадрид»: прогноз Георгия Черданцева на полуфинал Суперкубка Испании

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч полуфинала Суперкубка Испании «Валенсия» — «Реал».



Ставка: ничья в основное время и проход «Валенсии» за 18.0.



«Матч пройдёт на нейтральном поле в обстановке, которая не очень помогает играть в футбол. Я комментировал подобный матч итальянских команд на Аравийском полуострове, и порой на трибунах возникала гробовая тишина. «Валенсия» сыграла подряд четыре низовых матча, «Реал» после трёх низовых выиграл вообще не по игре 3:0 у «Хетафе». Так как это игра до победы и в непривычной обстановке, думаю, раскрываться команды не будут, и матч не должен получиться результативным», — сказал Черданцев.



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