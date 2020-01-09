«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на полуфинал Суперкубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании сезона-2019/2020.
Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.80.
«Если мы говорим о Ла Лиге, то там Симеоне ещё ни разу не насолил «Барселоне». Были ничейные результаты, были ситуации, когда «Атлетико» был максимально близок к победе, но уже давно Симеоне ничего не может противопоставить «Барселоне». В последних 11 матчах 8 остались за «Барселоной».
Это Суперкубок, и здесь в отдельно взятой игре может быть всё что угодно. Недавно команды играли в чемпионате Испании. В Мадриде «Барса» выиграла со счётом 1:0 благодаря точному удару Лионеля Месси в самой концовке матча. Но если бы не тер Штеген, то уже после первого тайма «Барса» могла бы проигрывать.
Я веду к тому, что в этой системе координат, когда «Барселона» упустила победу в матче с «Эспаньолом», показав не очень внятную игру, а «Атлетико» с горем пополам благодаря Облаку одержал победу над «Леванте», комплекс выездных игр у «Барселоны» может перенестись и в Саудовскую Аравию.
На мой взгляд, есть резон сыграть на том, что «Атлетико» не проиграет в основное время за хороший коэффициент 1,80. Плюсы или минусы, тоталы или форы я играть не хочу, а вот то, что «Атлетико» может не проиграть «Барселоне», в это верю», — сказал Генич.
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