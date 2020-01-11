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«Ман Юнайтед» — «Норвич»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии

«Ман Юнайтед» — «Норвич»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити».

Ставка: победа «Норвича» с форой (+2) за 1.40, «МЮ» забьёт ровно 2 мяча за 3.37.

«Одна из самых сложных для прогноза команд в АПЛ — это «МЮ». На вечер четверга у «Норвича» в списке травмированных Пукки. Без него шансов на гол у «Норвича» будет не много. С другой стороны, «МЮ» играет настолько нестабильно, что даже у команды с последнего места, думаю, есть шансы на очки на таком выезде. Хотя «Юнайтед» в конце декабря взял и насыпал четыре «Ньюкаслу», пусть там и тренером является неравнодушный к «Юнайтед» Стив Брюс. Короче говоря, если что и выбирать здесь, то я выбрал бы гостей с форой».

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