«Интер» — «Аталанта»: прогноз Валерия Непомнящего на матч итальянской Серии А

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 19-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Интер» — «Аталанта».



Ставка: победа «Интера» с нулевой форой за 1.60, обе забьют за 1.55.



«С одной стороны — «Интер», который грызётся за каждое очко, потому что одна ошибка — и «Ювентус» может выйти уже вперёд. А с другой — «Аталанта», которая находится в хорошей форме и в двух последних играх чемпионата побеждает со счетом 5:0. Конечно, те матчи были дома, а этот «Аталанта» проведёт на выезде, но всё равно это очень непростая команда.



Я думаю, что обе команды смогут забить. «Аталанта» больше всех забила в чемпионате, а «Интер» меньше всех пропустил, но я не думаю, что будет нулевой счёт. Но «Интер» точно не должен проиграть в этой встрече. В борьбе за чемпионство для меня всё равно фаворит — «Ювентус». Да, туринцы где-то расслабились и «Интер» воспользовался этим, но «Ювентус» сейчас набирает форму. «Интер» изо всех сил старается, но не знаю, сможет ли справиться с таким давлением. «Ювентус» привык быть лидером, а вот «Интер» уже позабыл, каково это, и у меня есть сомнения, выдержит ли «Интер» эту гонку».



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