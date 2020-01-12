«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».



Ставка: «Астон Вилла» забьёт за 1.65, победа «Астон Виллы» с форой (+2) за 2.03.



«Сейчас на очереди у «Астон Виллы» поражение, так как с октября она дома играет строго по графику: победа, поражение. Впереди у «Астон Виллы», возможно, финал Кубка Лиги с «Сити», так что в этом матче можно потренироваться.

Но статистика сильно против хозяев. «Сити» для них — очень неудобный соперник. В большинстве последних личных встреч «Астон Вилла» не могла забить хотя бы один мяч. Думаю, всё-таки в этой части сезона приоритет у «Виллы» — ответный матч Кубка лиги с «Лестером», поэтому важно сохранять хорошую форму».



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