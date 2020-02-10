Аналитики: «Ювентус» остаётся фаворитом Серии А после 23-го тура

В 23-м туре итальянской Серии А «Ювентус» неожиданно проиграл «Вероне» со счётом 1:2 и теперь делит лидерство в чемпионате с «Интером». Команда Антонио Конте совершила впечатляющий камбэк в матче с «Миланом». Всего на одно очко от дуэта лидеров отстаёт «Лацио», обыгравший «Парму» со счётом 1:0.
По оценке букмекеров, «Ювентус» остается фаворитом чемпионата. Поставить на итоговый триумф команды Маурицио Сарри можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 54% вероятности. Шансы «Интера» эксперты оценивают коэффициентом 3.00 (30%). Наконец, на то, что чемпионом Италии в сезоне-2019/2020 станет «Лацио», можно сделать ставку за 5.50 (15%). Вероятность успеха остальных команд в сумме составляет 1%.
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