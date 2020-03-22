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«Белшина» — «Минск»: прогноз Евгения Кузьмича на матч чемпионата Беларуси

«Белшина» — «Минск»: прогноз Евгения Кузьмича на матч чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Профессиональный гандикапер Евгений Кузьмич дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Минск».

Ставка: победа «Минска» с нулевой форой за 1.76.

«У хозяев возникли проблемы перед началом чемпионата. Комитет по статусу и переходам игроков БФФ наложил на «Белшину» запрет на регистрацию трансферов. Причиной стали долги за аргентинского полузащитника Факундо Самарьяна, который оказался в клубе еще в 2017 году.

Игрока в Бобруйске уже давно нет. Тем не менее «Белшина» до сих пор рассчитывается за него. По некоторым сведениям, долги клуба составляют около 50 тысяч долларов.

С учетом того что некоторые ключевые игроки ушли во время межсезонья, а некоторых новых футболистов клуб, возможно, не сможет использовать, у команды могут возникнуть серьезные проблемы с выбором состава. Думаю, у гостей шансы выше».

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