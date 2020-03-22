«Белшина» — «Минск»: прогноз Евгения Кузьмича на матч чемпионата Беларуси

Профессиональный гандикапер Евгений Кузьмич дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Минск».
Ставка: победа «Минска» с нулевой форой за 1.76.
«У хозяев возникли проблемы перед началом чемпионата. Комитет по статусу и переходам игроков БФФ наложил на «Белшину» запрет на регистрацию трансферов. Причиной стали долги за аргентинского полузащитника Факундо Самарьяна, который оказался в клубе еще в 2017 году.
Игрока в Бобруйске уже давно нет. Тем не менее «Белшина» до сих пор рассчитывается за него. По некоторым сведениям, долги клуба составляют около 50 тысяч долларов.
С учетом того что некоторые ключевые игроки ушли во время межсезонья, а некоторых новых футболистов клуб, возможно, не сможет использовать, у команды могут возникнуть серьезные проблемы с выбором состава. Думаю, у гостей шансы выше».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 22 марта 2020
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 21 марта 2020
-
22:00
-
19:52
-
19:50
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:44
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 20 марта 2020
-
19:48