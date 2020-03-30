Эксперты: кубок победителя Лиги чемпионов не запретят целовать

Коронавирус вносит всё новые и новые ограничения в нашу жизнь. Но главная рекомендация врачей остаётся неизменной — соблюдение гигиены. Букмекеры принимают ставки на то, что после возобновления футбольной Лиги чемпионов кубок победителя запретят целовать в целях безопасности.



Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 3.00. Это примерно 32% вероятности. Сделать ставку на то, что до подобного запрета дело всё же не дойдёт, можно за 1.36 (68%).



Ранее УЕФА перенесла на неопределённый срок финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Финал главного клубного европейского турнира должен состояться в Стамбуле.



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