Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: прогноз Умара Нурмагомедова на бой UFC 249

Боец ММА Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дал прогноз на бой Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи, который возглавит турнир UFC 249.



Ставка: победа Тони Фергюсона за 1.48.



«Думаю, Фергюсон победит в этом поединке, потому что Гэтжи устаёт, а Фергюсон не устаёт. И в этом главное преимущество Тони. Если Гэтжи его не вырубит, не выбьет из него всё, то Гэтжи устанет», — сказал Умар Нурмагомедов.



Букмекеры считают явным фаворитом боя Тони Фергюсона: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.48. Успех Гэтжи идёт за 2.66, ставки на ничью принимаются за 51.0.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи. Прогноз на UFC 249: Хабиб не уйдёт от боя с Эль Кукуем Победа ничего не даст Тони, а вот в случае поражения он потеряет всё.