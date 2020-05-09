Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: прогноз Умара Нурмагомедова на бой UFC 249
Боец ММА Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дал прогноз на бой Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи, который возглавит турнир UFC 249.
Ставка: победа Тони Фергюсона за 1.48.
«Думаю, Фергюсон победит в этом поединке, потому что Гэтжи устаёт, а Фергюсон не устаёт. И в этом главное преимущество Тони. Если Гэтжи его не вырубит, не выбьет из него всё, то Гэтжи устанет», — сказал Умар Нурмагомедов.
Букмекеры считают явным фаворитом боя Тони Фергюсона: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.48. Успех Гэтжи идёт за 2.66, ставки на ничью принимаются за 51.0.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи. Прогноз на UFC 249: Хабиб не уйдёт от боя с Эль Кукуем
Победа ничего не даст Тони, а вот в случае поражения он потеряет всё.
Читайте также
- 9 мая 2020
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 8 мая 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:08
-
17:00
-
16:30
Партнерский контент