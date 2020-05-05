Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи. Прогноз на UFC 249: Хабиб не уйдёт от боя с Эль Кукуем

9 мая 2020 года состоится бой в лёгком весе UFC между Тони Фергюсоном (США, 25-3-0) и Джастином Гэтжи (США, 21-2-0). Поединок возглавит турнир UFC 249. Букмекеры считают явным фаворитом боя Тони Фергюсона: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.48, успех Гэтжи идёт за 2.66, ставки на ничью принимаются за 51.0.

Прогноз и анализ боя UFC 249 Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи (09.05.2020)

Бой Тони с Хабибом Нурмагомедовым сорвался уже в пятый раз. Тут надо отметить смелость американца, который не стал юлить и уклоняться, а согласился возглавить UFC 249. Дело в том, что в случае победы он не приобретёт ровным счётом ничего, а вот в случае поражения о долгожданном выходе на Орла можно забыть.



Оппонент более чем опасен. Джастин Гэтжи дебютировал в UFC менее трёх лет назад. Этого времени хватило, чтобы зарекомендовать себя как опасного бойца с претензиями на титульник. Гэтжи стартовал с эпичной победы над Майклом Джонсоном (бой в итоге был признан лучшим по итогам года).



Затем случились два поражения подряд — от Эдди Альвареса и Дастина Порье. Те неудачи закалили 31-летнего спортсмена, впредь ставшего действовать осмотрительнее и взвешеннее. Три победы подряд над соперниками из топ-15 позволили выйти на первый план.



Гэтжи последовательно вынес в первом раунде Джеймса Вика, Эдсона Барбозу и опытнейшего Дональда Серроне. Назвать их элитной сложно, но это действительно крепкие представители дивизиона. Джастин не любит борьбу и отличается чрезвычайно зрелищным стилем.



Фактически это настоящий рубака с мощным ударом, способный быстро и болезненно выключить свет. По общему уровню он уступает опытнейшему Эль Кукую, но если вдруг тот допустит недооценку или потерю концентрации, наказание не заставит себя ждать. Первому после долгой паузы ивенту нужен именно такой главный бой — с двумя взрывными атлетами, которые не позволят публике скучать.



Фергюсон идёт у букмекеров явным фаворитом, что абсолютно логично. Гэтжи обладает мощью, но донести до Тони серию ударов практически невозможно, а одно попадание (даже самое крепкое) его не уронит. Кроме того, Эль Кукуй прошёл полный лагерь и находится в замечательной форме.



По выносливости он способен дать фору кому угодно, что означает только одно: у Гэтжи могут возникнуть шансы в первом или втором раунде, но чем дальше зайдёт бой, тем больше будет преимущество Фергюсона. Он лучше в партере и банально опытнее.

Джастин в UFC лишь дважды доходил до третьего раунда. И проиграл в обоих случаях — Альваресу и Порье. Скорее всего, мы увидим яркий поединок, в котором разница в классе и кардио поможет Фергюсону победить. П1 идёт у букмекеров за 1.48. Если хотите поднять коэффициент, подумайте о П1 в первых трёх раундах за 2.70.

Прогноз на бой Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи

Гэтжи — зрелищный боец с мощным ударом, но добраться до подбородка Эль Кукуя мало кому удаётся. Выносливость и партер у Тони определённо лучше, так что вариантов у Джастина немного: придётся форсировать события и постараться управиться в стартовых раундах. Дальше преимущество Фергюсона будет только нарастать.



Ставка: победа Фергюсона к исходу третьего раунда за 2.70.