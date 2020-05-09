Фергюсон — Гэтжи, 9 мая: прогноз Гойти Дазаева на бой UFC 249

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев дал прогноз на бой Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи, который возглавит турнир UFC 249.



«Думаю, будет зрелищный и интригующий бой. Оба бойца не привыкли отступать, они отходят назад только для разгона вперед. И Фергюсон, и Гэтжи любят зарубаться в стойке. Когда дело доходит до партера, в большинстве случаев Фергюсон завершает поединок сабмишеном, а Гэтжи — гранд-энд-паундом. У Гэтжи мощная вольная борьба, хороший удар. Фергюсон отличается выносливостью, любит удушающие приемы. Кто из них лучше реализует свой потенциал, тот и выиграет».



Букмекеры считают явным фаворитом боя Тони Фергюсона: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.48. Успех Гэтжи идёт за 2.66, ставки на ничью принимаются за 51.0.



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