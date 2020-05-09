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Фергюсон — Гэтжи, UFC 249: прогноз Романа Мазурова на бой

Фергюсон — Гэтжи, UFC 249: прогноз Романа Мазурова на бой
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Роман Мазуров дал прогноз на бой Тони ФергюсонДжастин Гэтжи, который возглавит турнир UFC 249.

Ставка: победа Тони Фергюсона за 1.48.

«У Гэджи очень сильное оружие, которое, на мой взгляд, может помочь в бою с Тони Фергюсоном, – его страшные лоукики. Он в лоскуты отбил ноги базовому кикбоксеру Дональду Серроне, после чего просто перекусил его, как палку. И вот здесь, мне кажется, Гэджи может попытаться замедлить такими ударами следующего соперника. Другой момент – получится ли.

Поймать Тони Фергюсона очень тяжело. Это же настоящий бабай в клетке, очень страшный человек. Особенно удары локтями. Борьбы в этом бою, скорее всего, не будет, увидим ярчайшее противостояние в стойке. За счет многогранности, высокой техники, скорости и длины рычагов небольшим фаворитом в этом противостоянии видится именно Тони Фергюсон.

Именно он, считаю, одержит победу в этом бою. Многие, кстати, полагают, что победу досрочную, но об этом сказать не берусь. Как пойдет. Но Фергюсон выиграет, факт".

Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи. Прогноз на UFC 249: Хабиб не уйдёт от боя с Эль Кукуем
Победа ничего не даст Тони, а вот в случае поражения он потеряет всё.
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