Фергюсон — Гэтжи, UFC 249: прогноз Романа Мазурова на бой

Комментатор Роман Мазуров дал прогноз на бой Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи, который возглавит турнир UFC 249.
Ставка: победа Тони Фергюсона за 1.48.
«У Гэджи очень сильное оружие, которое, на мой взгляд, может помочь в бою с Тони Фергюсоном, – его страшные лоукики. Он в лоскуты отбил ноги базовому кикбоксеру Дональду Серроне, после чего просто перекусил его, как палку. И вот здесь, мне кажется, Гэджи может попытаться замедлить такими ударами следующего соперника. Другой момент – получится ли.
Поймать Тони Фергюсона очень тяжело. Это же настоящий бабай в клетке, очень страшный человек. Особенно удары локтями. Борьбы в этом бою, скорее всего, не будет, увидим ярчайшее противостояние в стойке. За счет многогранности, высокой техники, скорости и длины рычагов небольшим фаворитом в этом противостоянии видится именно Тони Фергюсон.
Именно он, считаю, одержит победу в этом бою. Многие, кстати, полагают, что победу досрочную, но об этом сказать не берусь. Как пойдет. Но Фергюсон выиграет, факт".
- 9 мая 2020
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