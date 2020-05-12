Губерниев: коллегам предлагали привлекать спортсменов в фонд «Гафаров и партнёры»

Известный блогер Андрей Алистаров опубликовал в своём YouTube-канале «Железная ставка» интервью с комментатором Дмитрием Губерниевым. Алистаров задал вопрос о фонде Gafarov and Partners Fund (gap-fin), который занимается «инвестициями» в ставки на спорт.



«Тимур Скляров предложил мне это сделать. Коммерческими делами занимаюсь не я, я перенаправил его к Стасу Христову, он занимается моими делами. Попутно я навёл справки у своих друзей, влиятельных людей в Татарстане. Они сказали, что это очень сомнительная история, там есть колоссальные вопросы к людям, которые занимаются этой схемой. Уже тогда, кстати, прозвучало слово «пирамида».



Несмотря на то что мне предлагали буквально за одну фотографию с какой-то интеграцией несколько миллионов рублей, естественно, мы наотрез отказались. Более того, Тимура я предупреждал, что это дело пахнет керосином.



Больше того, я хочу сказать, что подобные предложения звучали не только по отношению ко мне, а ещё и ко многим коллегам. Чтобы они выходили на спортсменов, дело касается не только футболистов. Для того чтобы эти спортсмены привлекали сами свои деньги», — заявил Губерниев.



Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров и телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров опубликовали в своих аккаунтах в «Инстаграме» фотографии, на которых они запечатлены в одежде с логотипом фонда. Также на общей фотографии присутствует Руслан Нигматуллин.



Фонд соответствует некоторым признакам «финансовых пирамид», которые перечислены на официальном сайте ЦБ РФ. Кроме того, гарантировать прибыльность ставок на спорт невозможно. При этом Gafarov and Partners Fund не позволяет проверить, соответствует ли реальности заявленная средняя доходность «инвестиций».



Прокуратура города Набережные Челны по поручению прокуратуры Республики Татарстан начала проверку исполнения законодательства в деятельности инвестиционного фонда «Гафаров и партнёры». Ведомство приглашает на приём всех, кто пострадал от действий компании. Сегодня, 12 мая, дежурный помощник прокурора будет вести приём с 08:00 до 17:00 мск.



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