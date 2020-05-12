Уткин о фонде Гафарова: ни единой секунды не сочувствую людям, потерявшим деньги

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин прокомментировал новости о сомнительном беттинг-фонде Gafarov and Partners Fund (gap-fin), который занимается «инвестициями» в ставки на спорт.



«Участие футболистов в рекламе финансовой пирамиды — тема, высосанная из пальца. Оставляю за скобками рассуждения криминальную составляющую, совершенно очевидно, что СК здесь есть чем заняться, причём эта госуслуга явно припоздала, что удивительно. Но. Я ни единой секунды не сочувствую людям, потерявшим деньги. Люди, вы просто идиоты, сравнить вас можно только с пенсами, десятки лет голосующими за Путина.



Если вы видите, что инвестиционный фонд рекламируют ФУТБОЛИСТЫ, причём больше особо никто, и на этом основании готовы нести туда деньги, то это случай естественного отбора. А деньги вам лишние. Ляжку жгут, пальцы натирают, карточку плавят.



Профессиональный спортсмен как социальное явление — это пример того, как нельзя обращаться с деньгами. Есть статистика, например, сколько баскетболистов НБА разоряется в ноль лет в пять-семь после окончания карьеры. Есть масса историй, описанных в прессе. Спорт — социальный лифт. Люди цену заработанному не знают, экономить, приумножать, разбираться в более сложных процессах, чем получение премиальных, спортсмены как класс не умеют. Как социальная прослойка (конкретные человеки, конечно, бывают разные, но и на Нюрнбергском процессе были оправданные!) — это прожигатели жизни.



И если вы видите группу спортсменов в рекламе инвесткомпании и не понимаете, что тем самым на ней крупными буквами написано: ЭТО ПАНАМА, беги отсюда, не будь посмешищем — значит, вы вообще ничего не соображаете. Так что о моральной ответственности игроков я точно бы не говорил. Этот аспект смехотворен.

Ну, осудите меня. Я сам не раз в жизни дурака праздновал, и это только мои проблемы.



Лошадь, купленную у цыгана-конокрада, на котлеты порубите, это она и только она во всём виновата. После этого найдите на ютьюбе Кашпировского и поставьте перед экраном воду заряжать.

Это дико помогает. А следственным органам, это да, давно пора — пора-пора-порасследовать», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



Прокуратура города Набережные Челны по поручению прокуратуры Республики Татарстан начала проверку исполнения законодательства в деятельности инвестиционного фонда «Гафаров и партнёры». Ведомство приглашает на приём всех, кто пострадал от действий компании. Сегодня, 12 мая, дежурный помощник прокурора будет вести приём с 08:00 до 17:00 мск.



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