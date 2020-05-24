«Шальке» — «Аугсбург»: прогноз Эльвина Керимова на матч 27-го тура Бундеслиги

Известный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Шальке» — «Аугсбург».



Ставка: индивидуальный тотал голов «Шальке» — больше 1.5 за 2.01.



«У «Шальке» самая длинная безвыигрышная серии в бундеслиге — вот уже 8 матчей гельзенкирхенцы не могут победить. После зимней паузы в 8 встречах команда Давида потерпела уже 4 поражения — это больше, чем за весь первый круг. На этом отрезке сезона «Шальке» забил лишь 4 мяча — это худший показатель в лиге.



У «Аугсбурга» тоже проблемы — уже 6 туров баварцы не побеждают. Руководство клуба решило воспользоваться паузой и поменять тренера — Мартина Шмидта заменил Хайко Херрлих. Но в первой игре после возобновления сезона новый тренер не мог дебютировать, так как нарушил карантин, и был за это наказан. Предстоящий матч — первый для Херрлиха на скамейке.



«Аугсбург» уступал своим соперникам в 5 гостевых встречах подряд. Смогут ли баварцы прервать эту серию в Гельзенкирхене?



Фаворит матча, на мой взгляд, — «Шальке». Проблемный «Аугсбург» команда Вагнера может обыграть. Даже после провального Рурского дерби. Но я не рискну ставить на победу. Возьму лучше тотал голов «Шальке» — больше 1.5 за 2.01. «Аугсбург» очень много пропускает — 4 тура подряд минимум 2 мяча».



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