«Шальке» — «Аугсбург»: прогноз Романа Гутцайта на матч 27-го тура чемпионата Германии

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Бундеслиги «Шальке» — «Аугсбург».



Ставка: победа «Шальке» за 2.08.



«На прошлой неделе вернулась Бундеслига. В матче 27-го тура чемпионата Германии сойдутся “Шальке” и “Аугсбург”.



“Шальке” можно назвать одной из команд Бундеслиги, которой вынужденная пауза вполне могла бы пойти на пользу. До перерыва клуб из Гельзенкирхена проиграл три матча кряду и находился в не самой лучшей форме. Однако в прошлом туре “Шальке” снова проиграл. В принципиальном рурском дерби “кобальтовые” крупно проиграли дортмундской “Боруссии” (0:4).



У “Аугсбурга” дела обстоят еще хуже — команда очень давно не выигрывала — в 2020-м вообще ни одной гостевой победы. В итоге — 14-е место.



Мне кажется, после проигрыша в матче с “Боруссией” в рурском дерби футболисты “Шальке” на своём поле постараются реабилитироваться. Учитывая ужасную игру “Аугсбурга” на выезде, сделать это будет не столь сложно. Советую поставить на победу «Шальке».



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