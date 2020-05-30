«Шальке» — «Вердер»: трансляция матча Бундеслиги, где смотреть, по какому каналу покажут

«Шальке» принимает «Вердер» в матче 29-го тура чемпионата Германии, букмекеры дали прогноз. Начало матча — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.02. Поставить на ничью можно за 3.42.



Букмекеры считают, что матч немецкого чемпионата «Шальке» — «Вердер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34.

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