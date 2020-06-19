«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на встречу АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.95.



«Повторю еще раз то, что говорил в предыдущем прогнозе на матч «Сити» — «Арсенал». Не стоит рисковать. Стоит присмотреться к командам. Посмотреть, что они сейчас из себя представляют. Все-таки простой в 3,5 месяца — это серьезно.



Если я говорил о «Сити» и «Арсенал» противоположные вещи, то здесь, в принципе, можно было бы сопоставить эту пару. Тоже манкунианская и лондонские команды. Тоже, мне кажется, они движутся в разных направлениях. «Манчестер Юнайтед» все-таки идет вверх. Команда прогрессирует. Это видно. Много хорошей молодежи. Те, кто есть, тоже прогрессируют. По двум товарищеским матчам с «Вест Бромвичем» было видно, какая молодая и качественная скамейка у Сульшера. Насколько уже оформлен Рашфорд. В принципе, движение у команды было вполне себе ничего. Как-будто и не было этого перерыва.



Что касается «шпор», то там нет особых радужных перспектив. Непонятно, куда движется команда, проблем хватает у руководства с травмами, с игроками, если не забыли, с тренером. Будем присматриваться к «шпорам», но и перед перерывом долгим команда не побеждала. В общем, мне кажется, что прямо сейчас «МЮ» находится в лучшей форме. Игра для манкунианцев будет выездная, но они будут смотреться лучше и будут ближе к победе.



Что касается ставок, то, как и в предыдущем матче, мне бы хотелось поставить на то, что второй тайм будет результативней первого. По причинам, озвученным выше: пять замен, больше возможностей освежать игру у тренеров. Соответственно, у кого лучше скамейка, тот будет иметь преимущество, а это «МЮ». Игроки оборонительного плана будут быстрее уставать.



В общем, второй тайм, как мне кажется, будет результативней первого, причем эту ставку можно применять часто, при том, что коэффициент редко когда опускается ниже двух. Также мне бы здесь хотелось поставить на победу «МЮ». Коэффициенты на все здесь либо 2, либо выше», — сказал Петросьян.



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