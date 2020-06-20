«Эспаньол» — «Леванте»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании 20 июня

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Примеры «Эспаньол» — «Леванте».



Ставка: победа «Эспаньола» за 2.02.



«Эспаньол» под руководством Абелардо неплохо вошл в игровой ритм. Пока что он в двух матчах не пропускал. Сначала обыграли «Алавес» (2:0), почти весь матч играя в большинстве. После этого, играя 75 минут в меньшинстве, не позволили забить «Хетафе» (0:0). Было непросто, Диего Лопес творил настоящие чудеса. Но факт есть факт: команда не пропускает.



Сейчас в гости к «Эспаньолу» приезжает «Леванте». Интересно, что этой команде каталонцы в пяти матчах подряд не проигрывали, какой бы их форма ни была. «Эспаньол» исторически не уступает «Леванте». А сейчас каталонцам просто необходимо победить. «Леванте» же чувствует себя в таблице увереннее — он с 35 очками на 11-м месте. Никуда «Леванте» не вылетит, да и за Лигу Европы не поборется. Где-то у валенсийцев может наступить момент расконцентрации. Хозяевам же очки нужны позарез.



Если посмотреть на последние матчи команд в чемпионате на поле «Эспаньола», то хозяева в прошлом сезоне выиграли, а до этого были ничья — 0:0 и победа — 2:1. Только в Кубке Испании «Леванте» смог победить. Дома более мотивированная команда — в данном случае «Эспаньол» — должна выигрывать.



Здесь я поверю в супермотивацию «Эспаньола» и в то, что ему прёт после пандемии. Думаю, «Эспаньол» возьмёт три очка в матче с не очень мотивированным соперником. Коэффициент — 2.02».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.