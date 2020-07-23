«Удинезе» — «Ювентус»: прогноз и ставка на матч 35-го тура чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Удинезе» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 2.05.

«Накануне туринцы прервали неудачную серию, окончательно выбросив из чемпионской гонки «Лацио» (2:1). Несмотря на минимальную разницу в счёте, по факту преимущество Роналду и партнёров оказалось солидным. При нормальной реализации они вполне могли бы забить четыре-пять мячей.



Теперь предстоит выезд в Удине. У подопечных Луки Готти сезон складывается без блеска, но вполне терпимо. В трёх предыдущих турах удалось разжиться одним очком, хотя там и соперники были в порядке. Резко добавившая «Сампдория» (1:3), «Лацио» (0:0) и «Наполи» (1:2). В Неаполе для ничейного результата не хватило считанных секунд.



Тем не менее положение остаётся устойчивым. 36 очков в 34 турах, 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, семь баллов отрыва от зоны вылета. Сохранение прописки в элите ещё не гарантировано, и всё же шансы высоки. Правда, в четверг зацепиться вряд ли удастся.



Дело в том, что в последнее время «Удинезе» стал для «Ювентуса» любимым клиентом. Шесть поражений подряд, каждое — минимум с разницей в два мяча. Понятно, что сейчас туринцы выглядят не лучшим образом и стабильностью не отличаются, но разница в уровне исполнителей колоссальна. Для успеха этого должно хватить.



Кроме того, у гостей есть сверхмотивированный Криштиану Роналду, бьющийся с Чиро Иммобиле за звание лучшего бомбардира Серии А. На счету каждого из нападающих по 30 мячей. П2 с форой (-1) идёт за достойный коэффициент 2.05. Если вы доверяете статистике, подумайте о П2 с форой (-1.5) за 2.63.



На гол Роналду дают лишь 1.60, зато шансы на проход велики. Оборона у «Удинезе» далеко не самая слабая в чемпионате Италии, но от «Ювентуса» она стабильно получает не меньше двух пробоин».