«Удинезе» — «Ювентус»: прогноз Георгия Черданцева на матч Серии А

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Удинезе» — «Ювентус».



Ставка: гол Дибалы за 2.49.



«Как обычно, когда речь заходит о «Ювентусе», я смотрю в линии, что дают за гол Дибалы или Роналду. Букмекеры существенно больше дают за гол Дибалы. Роналду в прошлом матче с «Лацио» оформил дубль. Так что пришло время забивать Пауло.



С большой долей вероятности такие ставки заходят, почти верняк.



Как неоднократно подмечалось, у команды так поставлена игра, что каждый занимается своим делом: защита обороняется, полузащита снабжает мячами нападающих, а нападающие забивают.



Поэтому гол Дибалы или Роналду – вариант дармовой. Но поскольку мне нужно выбрать одну ставку, то в данном матче я выберу гол Дибалы. Во-первых, коэффициент выше. Во-вторых, Роналду в прошлом матче свои два положил. Пришли очередь забивать Дибале», — сказал Черданцев.



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«Удинезе» — «Ювентус». Прогноз: Роналду обгонит Иммобиле и приблизит туринцев к скудетто В шести предыдущих очных встречах «Ювентус» побеждал с разницей не менее чем в два мяча.